Дочь Брюса Макларена: «Если бы больше спортсменов вели себя, как Норрис и Пиастри, было бы здорово»

Аманда Макларен назвала Норриса и Пиастри примером для коллег.

Дочь основателя команды «Макларен» Брюса Макларена ответила на вопрос об уважении между Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри и стремлении коллектива к честному соперничеству между напарниками.

«Было бы здорово, если бы больше спортсменов вели себя так, как Ландо и Оскар.

Надеюсь, такой подход станет более распространенным. В то же время это спорт, где пилоты сражаются за личную победу – увы, может, такого и не будет», – написала Аманда Макларен, занимающая в компании почетную должность амбассадора бренда в сфере автоспорта и автомобильной индустрии.

Макларен не стала называть своего фаворита в команде:

«Норрис или Пиастри? Тот, кто наберет больше очков.

Надеюсь, мы выиграем титул в зачете гонщиков, но пока он все еще не гарантирован».

