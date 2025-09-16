  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Дочь Брюса Макларена: «Если бы больше спортсменов вели себя, как Норрис и Пиастри, было бы здорово»
0

Дочь Брюса Макларена: «Если бы больше спортсменов вели себя, как Норрис и Пиастри, было бы здорово»

Аманда Макларен назвала Норриса и Пиастри примером для коллег.

Дочь основателя команды «Макларен» Брюса Макларена ответила на вопрос об уважении между Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри и стремлении коллектива к честному соперничеству между напарниками.

«Было бы здорово, если бы больше спортсменов вели себя так, как Ландо и Оскар.

Надеюсь, такой подход станет более распространенным. В то же время это спорт, где пилоты сражаются за личную победу – увы, может, такого и не будет», – написала Аманда Макларен, занимающая в компании почетную должность амбассадора бренда в сфере автоспорта и автомобильной индустрии.

Макларен не стала называть своего фаворита в команде:

«Норрис или Пиастри? Тот, кто наберет больше очков.

Надеюсь, мы выиграем титул в зачете гонщиков, но пока он все еще не гарантирован».

Алексей Попов: «Ощущение, что Норриса «тянут» в «Макларене», у болельщиков присутствует, и им это не нравится»

Размен «Макларена» на Гран-при Италии – не абсурд, а новая командная тактика

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Reddit
logoФормула-1
logoМакларен
logoЛандо Норрис
Брюс Макларен
logoОскар Пиастри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ральф Шумахер: «Ферстаппен мог сражаться за титул в «Рейсинг Буллз» – в теории»
148 минут назад
«Ф-1» обсуждает реверсивные решетки и проведение до 12 спринтов в 2027-м (GPblog)
7сегодня, 11:02
Аджара считают лучшим новичком «Ф-1»-2025 53 процента пользователей Спортса’’, Бортолето – 32
3сегодня, 10:37
Гран-при Канады-2026 стартует позже обычного, чтобы избежать пересечений с «Инди-500»
сегодня, 10:18
Поломку болида Алонсо вызвали удары гравием на первом круге Гран-при Италии
7сегодня, 09:39
«Ф-1» проведет 6 спринтов в 2026-м, впервые – в Канаде, Нидерландах и Сингапуре
5сегодня, 09:16
Жак Вильнев: «Напарники Ферстаппена не умеют работать с настройками и копируют Макса – это не помогает»
15сегодня, 08:50
Гран-при Азербайджана-2025. Расписание трансляций
1сегодня, 08:15
Линдблад перейдет в «Рейсинг Буллз», Аджар – в «Ред Булл» (AMuS)
30вчера, 18:38
Руководитель «Астон Мартин»: «Иногда спрашиваю себя, где сейчас был бы «Астон Мартин», если бы Ньюи работал над развитием машины 2025 года»
8вчера, 17:40
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото