2

Алекс Албон: «Жаль, что я не собака Леклера – она живет роскошной жизнью»

Албон пошутил о трепетном отношении Леклера к питомцу.

Пилоты «Формулы-1» ответили на вопрос о лучшем хозяине пса на решетке – большинство признало, что этого звания заслуживает гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон.

В то же время Алекс Албон из «Уильямса» выделил другого пилота Скудерии – Шарля Леклера:

«Если собака везде летает с тобой на частном джете… Конечно, Шарль.

Эта собака живет роскошной жизнью, жизнью мечты. Жаль, что я не его собака».

Хэмилтон и Леклер выложили фото с питомцами: «Собачьи папы»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
logoШарль Леклер
logoЛьюис Хэмилтон
logoФеррари
logoАлександр Албон
собаки
logoУильямс
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ральф Шумахер: «Мекьес не думает о собственной важности. Ему просто нужно, чтобы все работало»
27 минут назад
Экс-пилот «Ф-1» Мерцарио: «Против прихода Хэмилтона были 90 процентов сотрудников «Феррари»
1сегодня, 15:49
Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Ред Булл» использовал полную мощность весь уик-энд – как «Макларен». При Хорнере делали иначе»
1сегодня, 14:54
Ландо Норрис: «В борьбе с Пиастри моим преимуществом является опыт»
2сегодня, 14:42
Лео Туррини об уходе инженеров из «Феррари»: «Версия: слухи о сомнениях в моторе «Феррари» правдивы»
5сегодня, 14:22
Тото Вольфф: «В Баку сложная трасса, она станет хорошей проверкой и пилотов, и для болидов «Мерседеса»
сегодня, 13:58
В Мадриде прошла акция протеста против гонки «Ф-1» под лозунгом «Наши улицы – не автодром». Гран-при намечен на 2026-й
5сегодня, 13:47
В «Альпин» хотят видеть напарником Гасли молодого гонщика. Интереса к Данну нет (GP Blog)
сегодня, 13:32
Изак Аджар о подиуме: «Не почувствовал ничего особенного в тот момент – скорее думал обо всем своем пути. Теперь двигаемся дальше»
сегодня, 13:19
Босс «Кадиллака» о Херте: «Колтон идет на большой риск – место в «Формуле-1» ему совсем не гарантировано»
сегодня, 13:16
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото