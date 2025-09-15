Алекс Албон: «Жаль, что я не собака Леклера – она живет роскошной жизнью»

Албон пошутил о трепетном отношении Леклера к питомцу.

Пилоты «Формулы-1» ответили на вопрос о лучшем хозяине пса на решетке – большинство признало, что этого звания заслуживает гонщик «Феррари » Льюис Хэмилтон .

В то же время Алекс Албон из «Уильямса » выделил другого пилота Скудерии – Шарля Леклера :

«Если собака везде летает с тобой на частном джете… Конечно, Шарль.

Эта собака живет роскошной жизнью, жизнью мечты. Жаль, что я не его собака».

