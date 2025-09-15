Алекс Албон: «Жаль, что я не собака Леклера – она живет роскошной жизнью»
Албон пошутил о трепетном отношении Леклера к питомцу.
Пилоты «Формулы-1» ответили на вопрос о лучшем хозяине пса на решетке – большинство признало, что этого звания заслуживает гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон.
В то же время Алекс Албон из «Уильямса» выделил другого пилота Скудерии – Шарля Леклера:
«Если собака везде летает с тобой на частном джете… Конечно, Шарль.
Эта собака живет роскошной жизнью, жизнью мечты. Жаль, что я не его собака».
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
