  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Лео Туррини об уходе инженеров из «Феррари»: «Версия: слухи о сомнениях в моторе «Феррари» правдивы»
3

Лео Туррини об уходе инженеров из «Феррари»: «Версия: слухи о сомнениях в моторе «Феррари» правдивы»

Эксперт, близкий к «Феррари», выдвинул теории после потери ключевых инженеров.

Известный итальянский журналист Лео Туррини прокомментировал новость о том, что Вольфф Циммерманн и Ларс Шмидт – ведущие специалисты моторного подразделения «Феррари» – продолжат карьеру в «Ауди».

«Первая версия: слухи о сомнениях в перспективах «красного» мотора (о которых я вскользь упоминал) правдивы, и разрыв стал следствием разочарования, которое, будем надеяться, опровергнут факты.

Вторая: говорят, что Циммерманна и Шмидта убедил Маттиа Бинотто, который долго с ними работал и, похоже, нашел убедительные аргументы.

Остается надеяться, что Фред Вассер, недавно подтвержденный во главе гоночной команды, понимает, что делает.

Конечно, сейчас только середина сентября, и «Феррари» все еще не испытывала силовую установку целиком. И осталось три месяца до того, как ФИА омологирует компоненты. Кроме того, текучка инженеров любого уровня – обычное дело в «Ф-1». К примеру, некоторые даже говорят, что инженер Тонди, который на самом деле является специалистом по аэродинамике, пакует чемоданы.

Одно можно утверждать: отсутствие результатов способствует разрастанию слухов», – написал эксперт.

Два ключевых инженера из моторного подразделения «Феррари» перейдут в «Ауди»

Ушедших в «Ауди» инженеров «Феррари» заменит специалистами из «Мерседеса» и «Альпин» (CdS)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: блог Лео Туррини
logoМаттиа Бинотто
logoФредерик Вассер
logoФормула-1
logoФеррари
Лео Туррини
logoАуди
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Ред Булл» использовал полную мощность весь уик-энд – как «Макларен». При Хорнере делали иначе»
129 минут назад
Ландо Норрис: «В борьбе с Пиастри моим преимуществом является опыт»
141 минуту назад
Тото Вольфф: «В Баку сложная трасса, она станет хорошей проверкой и пилотов, и для болидов «Мерседеса»
сегодня, 13:58
В Мадриде прошла акция протеста против гонки «Ф-1» под лозунгом «Наши улицы – не автодром». Гран-при намечен на 2026-й
сегодня, 13:47
В «Альпин» хотят видеть напарником Гасли молодого гонщика. Интереса к Данну нет (GP Blog)
сегодня, 13:32
Изак Аджар о подиуме: «Не почувствовал ничего особенного в тот момент – скорее думал обо всем своем пути. Теперь двигаемся дальше»
сегодня, 13:19
Босс «Кадиллака» о Херте: «Колтон идет на большой риск – место в «Формуле-1» ему совсем не гарантировано»
сегодня, 13:16
Алексей Попов: «Ощущение, что Норриса «тянут» в «Макларене», у болельщиков присутствует, и им это не нравится»
9сегодня, 12:58
Шарль Леклер: «В Сингапуре, а также, возможно, в Баку и Лас-Вегасе, шансы выиграть гонку у «Феррари» будут выше, чем на других трассах»
сегодня, 12:44
Изак Аджар о прозвище «маленький Прост»: «Это честь, вовсе не бремя»
1сегодня, 12:34
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото