Лео Туррини об уходе инженеров из «Феррари»: «Версия: слухи о сомнениях в моторе «Феррари» правдивы»

Эксперт, близкий к «Феррари», выдвинул теории после потери ключевых инженеров.

Известный итальянский журналист Лео Туррини прокомментировал новость о том, что Вольфф Циммерманн и Ларс Шмидт – ведущие специалисты моторного подразделения «Феррари» – продолжат карьеру в «Ауди».

«Первая версия: слухи о сомнениях в перспективах «красного» мотора (о которых я вскользь упоминал) правдивы, и разрыв стал следствием разочарования, которое, будем надеяться, опровергнут факты.

Вторая: говорят, что Циммерманна и Шмидта убедил Маттиа Бинотто , который долго с ними работал и, похоже, нашел убедительные аргументы.

Остается надеяться, что Фред Вассер , недавно подтвержденный во главе гоночной команды, понимает, что делает.

Конечно, сейчас только середина сентября, и «Феррари» все еще не испытывала силовую установку целиком. И осталось три месяца до того, как ФИА омологирует компоненты. Кроме того, текучка инженеров любого уровня – обычное дело в «Ф-1». К примеру, некоторые даже говорят, что инженер Тонди, который на самом деле является специалистом по аэродинамике, пакует чемоданы.

Одно можно утверждать: отсутствие результатов способствует разрастанию слухов», – написал эксперт.

Два ключевых инженера из моторного подразделения «Феррари» перейдут в «Ауди»

Ушедших в «Ауди» инженеров «Феррари» заменит специалистами из «Мерседеса» и «Альпин» (CdS)