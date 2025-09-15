  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Шарль Леклер: «В Сингапуре, а также, возможно, в Баку и Лас-Вегасе, шансы выиграть гонку у «Феррари» будут выше, чем на других трассах»
0

Шарль Леклер: «В Сингапуре, а также, возможно, в Баку и Лас-Вегасе, шансы выиграть гонку у «Феррари» будут выше, чем на других трассах»

Леклер оценил шансы «Феррари» выиграть гонку в этом сезоне.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о перспективах команды в оставшихся гонках нынешнего сезона.

Леклер выделил три гонки, где шансы выиграть у «Феррари» будут чуть выше, чем на других этапах.

«Мне очень нравится трасса в Баку, однако обгонять там довольно просто. Так что я думаю, что нас ждет очень непростой заезд.

Затем мы отправимся в Сингапур – на трассу, которая мне тоже очень нравится, и где очень важны будут результаты квалификации. В то время как в гонке обгонять будет наоборот очень трудно.

Думаю, что в Сингапуре, а также, возможно, в Баку и Лас-Вегасе, шансы выиграть гонку у «Феррари» будут выше, чем на других трассах. Хотя это не значит, что мы можем считаться фаворитами на этих Гран-при – ими остаются «Макларен» и «Ред Булл», – рассказал Леклер.

В «Ф-1» рекордный прирост молодых зрителей. Ради них сократят гонки и добавят спринтов

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autoracer.it
logoРед Булл
logoФормула-1
logoФеррари
logoШарль Леклер
Гран-при Сингапура
Гран-при Азербайджана
logoГран-при Лас-Вегаса
logoМакларен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
В «Альпин» хотят видеть напарником Гасли молодого гонщика. Интереса к Данну нет (GP Blog)
12 минут назад
Изак Аджар о подиуме: «Не почувствовал ничего особенного в тот момент – скорее думал обо всем своем пути. Теперь двигаемся дальше»
25 минут назад
Босс «Кадиллака» о Херте: «Колтон идет на большой риск – место в «Формуле-1» ему совсем не гарантировано»
28 минут назад
Алексей Попов: «Ощущение, что Норриса «тянут» в «Макларене», у болельщиков присутствует, и им это не нравится»
646 минут назад
Изак Аджар о прозвище «маленький Прост»: «Это честь, вовсе не бремя»
1сегодня, 12:34
Эстебан Окон: «Из всех напарников с Бермэном у меня сложились наилучшие отношения»
сегодня, 12:27
Условия командного титула «Макларена» на Гран-при Азербайджана
3сегодня, 12:14
Габриэл Бортолето: «Ферстаппен был бы хорошим напарником. Он помог выстроить «Ред Булл» и привел его к победе»
2сегодня, 11:55
Тото Вольфф о раскладе сил в 2026-м: «Не стоит игнорировать «Альпин» и «Уильямс» – у них больше времени в аэротрубе»
сегодня, 11:36
Гельмут Марко: «Ред Булл» переродился – дух команды вернулся»
6сегодня, 11:09
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото