Шарль Леклер: «В Сингапуре, а также, возможно, в Баку и Лас-Вегасе, шансы выиграть гонку у «Феррари» будут выше, чем на других трассах»

Леклер оценил шансы «Феррари» выиграть гонку в этом сезоне.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о перспективах команды в оставшихся гонках нынешнего сезона.

Леклер выделил три гонки, где шансы выиграть у «Феррари » будут чуть выше, чем на других этапах.

«Мне очень нравится трасса в Баку, однако обгонять там довольно просто. Так что я думаю, что нас ждет очень непростой заезд.

Затем мы отправимся в Сингапур – на трассу, которая мне тоже очень нравится, и где очень важны будут результаты квалификации. В то время как в гонке обгонять будет наоборот очень трудно.

Думаю, что в Сингапуре , а также, возможно, в Баку и Лас-Вегасе, шансы выиграть гонку у «Феррари» будут выше, чем на других трассах. Хотя это не значит, что мы можем считаться фаворитами на этих Гран-при – ими остаются «Макларен» и «Ред Булл », – рассказал Леклер.

