Юки Цунода: «Думал, что после аварии в Имоле тело развалится пополам»

Цунода рассказал об аварии в Имоле.

Пилот «Ред Булл » поделился эмоциями от аварии в квалификации к Гран-при Эмилии -Романьи.

«Думал, что тело развалится пополам – на правую и левую часть. Помню каждое мгновение. Видел, как отлетели колеса – но шея была в порядке, так что на следующий день я смог принять участие в гонке.

Удар был сильным. К счастью, я не пострадал», – вспомнил Цунода .

