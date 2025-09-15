Юки Цунода: «Думал, что после аварии в Имоле тело развалится пополам»
Цунода рассказал об аварии в Имоле.
Пилот «Ред Булл» поделился эмоциями от аварии в квалификации к Гран-при Эмилии-Романьи.
«Думал, что тело развалится пополам – на правую и левую часть. Помню каждое мгновение. Видел, как отлетели колеса – но шея была в порядке, так что на следующий день я смог принять участие в гонке.
Удар был сильным. К счастью, я не пострадал», – вспомнил Цунода.
В «Ф-1» рекордный прирост молодых зрителей. Ради них сократят гонки и добавят спринтов
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости