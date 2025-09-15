Оливер Бермэн: «Не знал, что Херта будет в «Ф-2». Тесты «Ф-1» полезнее»

Бермэн поделился мнением об участии Херты в «Ф-2».

Пилот «Хааса » отреагировал на решение «Кадиллака » отправить своего тестера Колтону Херту в «Формулу-2».

«Не знал, что он будет выступать в «Ф-2». Видел, что он стал тест-пилотом. Не думал, что он будет гоняться. Это интересно, очень интересно.

Конечно, в «Индикаре » очень высокий уровень, но здорово наблюдать за тем, как он собирается освоиться в Европе», – отметил Бермэн.

Оливера также спросили, что больше помогает подготовиться к участию в Гран-при – тесты «Ф-1» или выступления в «Ф-2».

«Тесты «Ф-1» намного полезнее. Никаких сомнений».

Оливер Бермэн: «Херта очень хороший гонщик – уверен, он очень быстро освоится в «Ф-2»

