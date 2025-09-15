Оливер Бермэн: «Не знал, что Херта будет в «Ф-2». Тесты «Ф-1» полезнее»
Бермэн поделился мнением об участии Херты в «Ф-2».
Пилот «Хааса» отреагировал на решение «Кадиллака» отправить своего тестера Колтону Херту в «Формулу-2».
«Не знал, что он будет выступать в «Ф-2». Видел, что он стал тест-пилотом. Не думал, что он будет гоняться. Это интересно, очень интересно.
Конечно, в «Индикаре» очень высокий уровень, но здорово наблюдать за тем, как он собирается освоиться в Европе», – отметил Бермэн.
Оливера также спросили, что больше помогает подготовиться к участию в Гран-при – тесты «Ф-1» или выступления в «Ф-2».
«Тесты «Ф-1» намного полезнее. Никаких сомнений».
