Джонатан Уитли: «Ферстаппен должен быть уверен, что «Ред Булл» идет в верном направлении»

Уитли рассказал, как удержать Ферстаппена в «Ред Булл».

Руководитель «Заубера» и бывший спортивный директор «Ред Булл» Джонатан Уитли поделился мнением по поводу того, что может помочь команде из Милтон-Кейнса сохранить Макса Ферстаппена.

«Из-за чего пилот остается с командой? Почему он посвящает себя ей и двигается вперед именно с ней?

Нужно быть уверенным в том, что ты идешь в верном направлении. Очень редко бывает так, что пилот каждый сезон оказывается в команде, которая способна выиграть чемпионат. Это так не работает.

Но если пилот берет на себя обязательства перед командой, то он должен быть уверен, что команда идет по правильному пути. Любое его решение будет основываться на том, что он считает верным», – отметил Уитли.   

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
