Ральф Шумахер: «Хэмилтону нужно выступать более профессионально»

Ральф Шумахер раскритиковал Хэмилтона.

Бывший пилот «Ф-1» и эксперт немецкого Sky Ральф Шумахер поделился мыслями о выступлениях Льюиса Хэмилтона за «Феррари ».

В частности, он обратил внимание на сход британца на Гран-при Нидерландов из-за аварии.

«Хэмилтону стоит быть осторожнее: [в Монце] темп был неплохим – но и трасса была не такой требовательной. В Зандворте он допустил много ошибок, включая два разворота, а потом получил штраф за то, что не сбросил скорость под желтым флагом, и потерял пять позиций [на старте Гран-при Италии ].

Хочу высказаться честно: ему нужно выступать более профессионально. С его опытом подобного не должно происходить. Ему следует быть осторожным, чтобы сохранить поддержку фанатов – ведь его ошибки могут начать раздражать тифози.

Тем не менее, когда все складывается хорошо, Льюис Хэмилтон быстр», – отметил эксперт.

Лихач на «формульном» болиде 6 лет скрывался от полиции. Его наконец-то поймали

