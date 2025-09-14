Эстебан Окон: «Хаас» воспринимает «Кадиллак» так же, как и остальных соперников»

Окон поделился мнением о будущей борьбе с «Кадиллаком».

Пилот «Хааса » Эстебан Окон отметил, что в команде не собираются по-особенному относиться к борьбе с «Кадиллаком » как с еще одним американским коллективом.

«Воспринимаем их так же, как остальных. Думаю, все вокруг, справа и слева от моторхоума, для нас соперники», – сказал Окон.

Также француз прокомментировал тот факт, что в «Кадиллаке» работает немало бывших сотрудников «Альпин» – за которую ранее выступал Эстебан.

«Да, я знаю многих людей из Энстоуна, с которыми работал: конструкторы, инженеры и все остальные, в том числе механики.

Думаю, там [в «Кадиллаке»] работают опытные сотрудники. Тут все дело в том, чтобы работать сообща вместе с новыми людьми на новом месте. Это новая команда – но не совсем, если вы понимаете, о чем я.

У большинства их сотрудников есть опыт работы в «Ф-1». Думаю, в будущем стоит обратить внимание на эту команду».

