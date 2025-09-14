Гельмут Марко: «Назначение Мекьеса – правильное решение»

В «Ред Булл» довольны новым руководителем.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко поделился мнением о новом руководителе команды Лоране Мекьесе.

«Его назначение было правильным решением. Если учитывать сложность «Формулы-1», то технический эксперт во главе команды – более правильное решение.

Команда теперь гораздо лучше структурирована с технической точки зрения. А когда все работает вместе и пилот интегрирован в процесс, появляется результат.

Болид глобально не изменился, но при текущем уровне координации мы можем показывать темп», – отметил Марко.

