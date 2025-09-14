Фернандо Алонсо: «Если бы вернулся назад во времени, то мог бы выбрать другие команды в «Ф-1». Но я и сейчас доволен»

Алонсо рассказал, что хотел бы изменить в своем прошлом.

Пилот «Астон Мартин » оценил свою карьеру и поделился мнением обо всех успехах и неудачах.

«Нужно наслаждаться своим путем. Я пробовал участвовать в «24 часах Ле-Мана», в «Инди-500», гонял в «Дакаре» и «Дайтоне». Все это позволило мне вырасти не только как пилоту, но и как человеку. Я вышел из своей зоны комфорта. Пришлось учиться у лучших тому, как управлять этими машинами. А они сильно отличались от болида «Формулы-1».

Если бы я что-то изменил [в своей карьере], то не был бы тем, кто я сейчас. Если бы был хрустальный шар и можно было вернуться назад во времени, чтобы что-то изменить, то в «Формуле-1» можно было бы запросто выбрать другие команды.

Возможно, это позволило бы выиграть титулы и оказаться в другом положении. Но я доволен. Думаю, все мои решения – все ошибки и каждый успех – должны были случиться. У всего была причина.

