Бывший пилот «Ф-1» Маккарти об Антонелли: «Медовый месяц подходит к концу, пришло время повзрослеть»

Экс-пилот «Ф-1» считает, что Антонелли пора начать показывать результат.

Бывший пилот «Ф-1» Перри Маккарти поделился мнением о проблемах Кими Антонелли в «Мерседесе ».

«В какой-то момент ты должен начать показывать темп. Так было с Габриэлом [Бортолето] и Изаком [Аджаром]. В случае Кими за всем наблюдают еще пристальнее – что особенно характерно для наших дней.

Мне кажется, в «Мерседесе» его больше не защищают так, как раньше. Они начинают смотреть на него с небольшим прищуром.

Возможно, медовый месяц подходит к концу, пришло время повзрослеть», – считает Маккарти.

Нико Росберг: «По характеру Антонелли ближе к Норрису – он склонен сильнее переживать неудачи»

