Нико Росберг: «По характеру Антонелли ближе к Норрису – он склонен сильнее переживать неудачи»

Росберг посоветовал Антонелли изменить настрой.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг считает, что Андреа Кими Антонелли стоит скорректировать свой настрой и обращать больше внимания на позитивные моменты в своих выступлениях.

«Я говорил об этом несколько недель и даже месяцев назад – дайте Антонелли новый контракт, потому что «Мерседесу » сейчас нужно оказывать Кими максимальную поддержку, тем самым помогая ему почувствовать уверенность в себе. Как бы то ни было, в худшем случае у гонщика всегда будет зимний перерыв, чтобы все обдумать.

По характеру Кими похож на Ландо Норриса , да и на меня тоже, когда я выступал в «Ф-1» – он более чувствителен, неудачи влияют на него сильнее, он склонен переживать от того, что он может оказаться недостаточно хорош.

Мы беседовали с ним после квалификации в Монце, которую он вообще-то провел на фантастическом уровне. Он уступил Джорджу Расселлу всего 0,04 секунды. И он мог бы сосредоточиться на этом. Сказать что-то вроде: «Все отлично, я доволен, впервые действительно неплохо чувствую себя в квалификации. Очень рад результату, что я оказался рядом с Джорджем».

Но вместо этого он большую часть интервью говорил о своей ошибке во второй практике, которая его не отпускает, и которую он постарается не повторить в будущем.

Так что я бы посоветовал Кими сосредоточиться на хорошем, смотреть в будущее. И общаясь с прессой не возвращаться к негативным моментам, которые случились в прошлом», – рассказал Росберг.

