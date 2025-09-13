Стефано Доменикали об ударах Израиля по Катару: «Нет причин беспокоиться о Гран-при»

В «Ф-1» прокомментировали удары Израиля по Катару.

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали заявил, что, несмотря на ситуацию в регионе, на данный момент причин для отмены Гран-при Катара нет.

Трасса «Лусаил» находится всего в нескольких километрах от места, куда ранее Израиль нанес удар по лидерам движения ХАМАС.

Местный этап «Ф-1» должен пройти через два месяца.

«Это очень трагичная и тяжелая ситуация. Мы очень пристально следим за ней, однако на сегодняшний день нет причин беспокоиться о проведении Гран-при. Надеемся, что спорт принесет позитив», – отметил Доменикали.

