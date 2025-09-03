Хэмилтон показал специальный шлем в честь Ники Лауды
Хэмилтон представил особый шлем к Гран-при Италии .
На этапе в Монце «Феррари» выступит в специальной ливрее, посвященной первому титулу Ники Лауды – который он выиграл 50 лет назад на итальянской трассе.
По тому же поводу Льюис Хэмилтон выступит в специальном желто-белом шлеме.
Фото: соцсети «Феррари»
«Феррари» представила ливрею для Гран-при Италии – ее посвятили Ники Лауде
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети «Феррари»
