  • Хуан-Пабло Монтойя: «Перес написал мне где-то в два часа ночи: «Наконец-то меня поддерживают»
0

Хуан-Пабло Монтойя: «Перес написал мне где-то в два часа ночи: «Наконец-то меня поддерживают»

Монтойя сомневается, что в «Ред Булл» решат проблему второго пилота.

Бывший пилот «Ф-1» Хуан-Пабло Монтойя рассказал в эфире F1 TV о пришедшем ему сообщении от Серхио Переса – которого недавно подписал «Кадиллак».

«Чеко написал мне где-то в два часа ночи. Он сказал: «Наконец-то, дружище, наконец-то меня поддерживают», – поделился Монтойя.

После репортер канала Лоренс Барретто уточнил, что к сезону-2026 – когда в силу вступит новый регламент – «Ред Булл» планирует создать болид, который будет подходить обоим пилотам, а не одному Максу Ферстаппену.

Однако Монтойя усомнился:

«Они и вправду собираются это сделать? Основа машины, вероятно, и впрямь будет этому соответствовать, но как только Макс проедет за рулем болида и скажет, что ему что-то не нравится и нужно что-то поменять, то команда встанет перед выбором: снова пойти в направлении Макса или же выбрать более стандартный путь?»

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
logoХуан-Пабло Монтойя
logoФормула-1
logoРед Булл
logoСерхио Перес
Кадиллак
logoМакс Ферстаппен
