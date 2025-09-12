Фредерик Вассер: «Вольфф часто помогал мне. Он останется моим другом на ближайшие 30 лет»

Вассер поделился мыслями о дружбе с Вольффом и другими шефами из «Ф-1».

Руководитель «Феррари » рассказал о дружбе с шефом «Мерседеса » Тото Вольффом .

«Мы стараемся разделять дружбу и борьбу на трассе. Мы боремся как на трассе, так и с точки зрения найма сотрудников. Но мы умные люди, и я надеюсь, что мы будем держать в уме последние 25 лет дружбы. Если мы боремся в субботу и воскресенье, то мы знаем, что в понедельник уже оставим это позади.

Когда я позвонил ему, чтобы обсудить перехода Льюиса [Хэмилтона], то это был далеко не самый легкий звонок. Он часто помогал мне на разных этапах жизни – но я стараюсь разделять такие вещи. Тото останется моим другом на ближайшие 30 лет», – поделился Вассер .

Также Фредерик отметил, что общается и с другими руководителями – например, с исполнительным директором «Макларена » Заком Брауном и новым шефом «Ред Булл» Лораном Мекьесом.

«В прошлом году в Майами мы боролись с Заком. Наши с ним отношения похожи на то, что между мной и Тото. В том смысле, что мы можем бороться на трассе или за инженеров и за пилотов, но в конечном счете, когда речь заходит об «Ф-1», ФИА и регламентах, мы все в одной лодке.

Не то чтобы я горжусь этим, но я рад, что у меня хорошие отношения с Тото. А еще с Лораном – иногда мы обедаем с ним и Заком в Болонье. В конце концов приятно делиться нашим опытом и видением своего дела. И это не имеет никакого отношения к конкуренции между нами».

Расселл прошел тест на знание «Ф-1»: угадывал двигатели болидов на слух и трассы по фото

