  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Юки Цунода: «Останусь ли я в «Ред Булл» – решать команде. Я способен прогрессировать»
2

Юки Цунода: «Останусь ли я в «Ред Булл» – решать команде. Я способен прогрессировать»

Цунода не знает, сможет ли сохранить место в «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» оценил шансы сохранить место в команде на следующий сезон.

«Достаточно ли я делаю для этого или нет, решать им. Я выжимаю максимум из имеющего. Я просто атакую при каждой появляющейся возможности – очевидно, что я способен прогрессировать с каждой гонкой.

Но в то же время нам нужны очки. Это очевидно – и я над этим работаю. Так что в целом не знаю [останусь ли в «Ред Булл»]. Это их решение, я просто должен продолжать выкладываться на полную.

Контакт с Лиамом Лоусоном на Гран-при Италии? Сложная ситуация, но в то же время я улучшил темп в квалификации. Есть некоторые позитивные моменты, которые очень мне помогают.

Что касается темпа на длинных отрезках, то я могу стать лучше, но в то же время происходят такие ситуации, как в Италии. Полученные повреждения не особо помогли мне, так что все непросто. Я просто должен продолжать бороться и верить в себя», – считает Цунода.

Кто лучший дебютант «Ф-1» в 2025-м? Выбирайте вы!
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Гран-при Италии
logoЮки Цунода
logoФормула-1
logoРед Булл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Дэвид Крофт о вкладе Мекьеса в победу «Ред Булл»: «Лоран понимает технические запросы гонщиков лучше, чем Хорнер. Кристиан – не инженер»
20 минут назад
Фредерик Вассер: «Вольфф часто помогал мне. Он останется моим другом на ближайшие 30 лет»
23 минуты назад
Флавио Бриаторе: «Двигатель «Рено» – серьезная проблема. Гарантирую, что в следующем году «Альпин» будет в топе»
51 минуту назад
Габриэл Бортолето: «Алонсо – менеджер и друг, не босс»
53 минуты назад
Льюис Хэмилтон: «Кадиллак» получил самого забавного финна. Скучаю по Боттасу»
11сегодня, 10:18
Оскар Пиастри: «Макларен» заботится о моих интересах. Хочу защитить команду»
1сегодня, 09:59
Эстебан Окон: «Тойота» многое дает «Хаасу». Но лучше поговорить об этом с Комацу»
сегодня, 09:42
«Ситроен» объявил об участии в «Формуле Е» с сезона 2025/2026
сегодня, 09:24
Гиперкар Риккардо будет выставлен на аукцион. Его стоимость оценивается в 2,8 млн евро
7сегодня, 07:58Фото
Гельмут Марко: «Ментально Аджар достаточно устойчив, чтобы выдержать борьбу с Ферстаппеном»
15сегодня, 07:35
Ко всем новостям
Последние новости
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игоры Драйв»
вчера, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27