Юки Цунода: «Останусь ли я в «Ред Булл» – решать команде. Я способен прогрессировать»
Пилот «Ред Булл» оценил шансы сохранить место в команде на следующий сезон.
«Достаточно ли я делаю для этого или нет, решать им. Я выжимаю максимум из имеющего. Я просто атакую при каждой появляющейся возможности – очевидно, что я способен прогрессировать с каждой гонкой.
Но в то же время нам нужны очки. Это очевидно – и я над этим работаю. Так что в целом не знаю [останусь ли в «Ред Булл»]. Это их решение, я просто должен продолжать выкладываться на полную.
Контакт с Лиамом Лоусоном на Гран-при Италии? Сложная ситуация, но в то же время я улучшил темп в квалификации. Есть некоторые позитивные моменты, которые очень мне помогают.
Что касается темпа на длинных отрезках, то я могу стать лучше, но в то же время происходят такие ситуации, как в Италии. Полученные повреждения не особо помогли мне, так что все непросто. Я просто должен продолжать бороться и верить в себя», – считает Цунода.