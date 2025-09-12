Юки Цунода: «Останусь ли я в «Ред Булл» – решать команде. Я способен прогрессировать»

Цунода не знает, сможет ли сохранить место в «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл » оценил шансы сохранить место в команде на следующий сезон.

«Достаточно ли я делаю для этого или нет, решать им. Я выжимаю максимум из имеющего. Я просто атакую при каждой появляющейся возможности – очевидно, что я способен прогрессировать с каждой гонкой.

Но в то же время нам нужны очки. Это очевидно – и я над этим работаю. Так что в целом не знаю [останусь ли в «Ред Булл»]. Это их решение, я просто должен продолжать выкладываться на полную.

Контакт с Лиамом Лоусоном на Гран-при Италии ? Сложная ситуация, но в то же время я улучшил темп в квалификации. Есть некоторые позитивные моменты, которые очень мне помогают.

Что касается темпа на длинных отрезках, то я могу стать лучше, но в то же время происходят такие ситуации, как в Италии. Полученные повреждения не особо помогли мне, так что все непросто. Я просто должен продолжать бороться и верить в себя», – считает Цунода .

