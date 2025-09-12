Гельмут Марко: «Ментально Аджар достаточно устойчив, чтобы выдержать борьбу с Ферстаппеном»
Марко поделился мыслями о кандидатах на место второго пилота в «Ред Булл».
Советник «Ред Булл» считает, что Изак Аджар подходит на роль второго пилота команды из Милтон-Кейнса.
«Ментально он достаточно устойчив, чтобы выдержать борьбу с [Максом] Ферстаппеном. Также он не ошибается, что удивительно для новичка.
С каждым этапом Изак выступает все лучше и лучше и полностью включается в гонку уже через несколько кругов – независимо от того, выступал ли он на трассе до этого. Он очень быстрый гонщик.
Когда речь заходит о составе на 2026 год, то мы хотим выбрать пилота из программы «Ред Булл». Если появится суперталант [из другой команды или программы], то мы, конечно же, не закроем на это глаза – но пока такого не произошло», – отметил Марко.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
