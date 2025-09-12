Фредерик Вассер: «Сейчас все сосредоточены на сезоне-2026»

В «Феррари» уже полностью сосредоточились на подготовке к сезону-2026.

Руководитель «Феррари » Фредерик Вассер считает, что, как и Скудерия, все команды «Ф-1» бросили силы на подготовку к следующему сезону – который станет первым в рамках нового регламента.

«Думаю, еще есть пара трасс, где мы будем в хорошей форме, начиная со следующего этапа [в Баку] – исторически мы показывали там хороший темп.

Очевидно, цель – финишировать вторыми в чемпионате, ведь «Макларен » на другой планете. Мы боремся с «Ред Булл » и «Мерседесом », наша задача – стать вторыми. Первая задача – забрать второе место в Кубке конструкторов, вторая – выиграть гонку.

Мы уже давно нацелены на 2026 год. Думаю, это справедливо по отношению и к другим командам. По-моему, только одна команда привезла обновления в этот уик-энд [в Монце], если не считать антикрылья – ведь нам нужно адаптироваться к уровню прижимной силы.

Мне кажется, все сейчас сосредоточены на 2026-м», – заявил Вассер.

Кто лучший дебютант «Ф-1» в 2025-м? Выбирайте вы!

