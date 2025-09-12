0

Фредерик Вассер: «Сейчас все сосредоточены на сезоне-2026»

В «Феррари» уже полностью сосредоточились на подготовке к сезону-2026.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер считает, что, как и Скудерия, все команды «Ф-1» бросили силы на подготовку к следующему сезону – который станет первым в рамках нового регламента.

«Думаю, еще есть пара трасс, где мы будем в хорошей форме, начиная со следующего этапа [в Баку] – исторически мы показывали там хороший темп.

Очевидно, цель – финишировать вторыми в чемпионате, ведь «Макларен» на другой планете. Мы боремся с «Ред Булл» и «Мерседесом», наша задача – стать вторыми. Первая задача – забрать второе место в Кубке конструкторов, вторая – выиграть гонку.

Мы уже давно нацелены на 2026 год. Думаю, это справедливо по отношению и к другим командам. По-моему, только одна команда привезла обновления в этот уик-энд [в Монце], если не считать антикрылья – ведь нам нужно адаптироваться к уровню прижимной силы.

Мне кажется, все сейчас сосредоточены на 2026-м», – заявил Вассер.

Кто лучший дебютант «Ф-1» в 2025-м? Выбирайте вы!
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
logoФредерик Вассер
logoФормула-1
logoМакларен
logoМерседес
logoФеррари
logoРед Булл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Лоран Мекьес о Риккардо: «Думаю, благодаря «Форду» Даниэль будет появляться в паддоке «Ф-1»
14 минут назад
Лука ди Монтедземоло: «У «Феррари» нет лидера»
48 минут назад
Карлос Сайнс: «Даже со слабостями болида «Уильямса» могу быть быстрым»
сегодня, 05:05
Бывший пилот «Ф-1» Маккарти: «Не послушав приказ команды, пилоты «Макларена» испытают долгосрочную боль»
1сегодня, 04:49
Дэвид Крофт о Ферстаппене в GT: «Его спросят: «Ваше имя?» – «Макс Ферстаппен». – «О, поздравляем, можете участвовать»
сегодня, 04:28
Эдди Ирвайн: «Шумахер очень многим пожертвовал ради перехода в «Феррари». Возможно, он недобрал 2-3, а то и 5 титулов»
20вчера, 19:44
Нико Росберг об участии Ферстаппена в гонке на «Нордшляйфе»: «Это что-то невероятное»
1вчера, 19:10
Эдди Ирвайн: «Проблема Хэмилтона в том, что он пришел в «Феррари» слишком старым»
16вчера, 18:36
Карлос Сайнс: «Если бы я остался в «Макларене», то сейчас бы боролся за чемпионский титул»
12вчера, 17:50
Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос о командной тактике «Макларена»: «У болельщиков в такой ситуации остается ощущение того, что их обокрали»
4вчера, 17:13
Ко всем новостям
Последние новости
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игоры Драйв»
вчера, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27