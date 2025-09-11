Владимир Башмаков о размене в Монце: «Ферстаппен или Шумахер не отдали бы позицию, что привело бы к напряжению. «Макларен» оказался в сложной ситуации»
Комментатор Владимир Башмаков поделился мыслями по поводу перестановки на последних кругах Гран-при Италии – Оскар Пиастри вернул вторую позицию напарнику по «Макларену» Ландо Норрису после медленного пит-стопа британца.
«Будь у Ландо или, наоборот, у Пиастри четкий второй номер, у нас был бы суперскучный сезон с доминированием одного пилота. Но как «Мерседес» в 2016-м, 2015-м, здесь в сложной ситуации оказался «Макларен». И мне тяжело сказать свое однозначное мнение на этот счет.
Могу сказать, что Ферстаппен или Шумахер позицию бы обратно не отдали. Это привело бы к образованию еще большего напряжения внутри коллектива, и дальше было бы сложнее решать такие вопросы – но даже было бы интереснее в борьбе за титул с какой-то точки зрения.
Здесь в команде сделали все, чтобы это напряжение – по крайней мере еще сколько-то – не фигурировало в борьбе за чемпионат.
Да, действительно, это была гонка Норриса. Но, опять же, никто из [пилотов] не виноват в ошибке механиков. Но я здесь не буду разыгрывать сценку, что Норриса тянут к титулу. Наверное, с точки зрения команды это все-таки было справедливо, но со своими вопросами», – отметил Владимир.
