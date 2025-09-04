Карлос Сайнс: «Уильямс» изучает, можно ли оспорить штраф в Нидерландах. Стюарды сами поняли, что решение не лучшее»

«Уильямс» может оспорить штраф Сайнса в Зандворте.

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс сообщил, что его команда собирает материалы, касающиеся штрафа за аварию с соперником из «Рейсинг Буллз » Лиамом Лоусоном на Гран-при Нидерландов.

Британский коллектив может запросить право на пересмотр до вечера четверга – для этого необходимы новые и существенные доказательства.

«Как только [стюарды] собрали все доказательства, посмотрели все, что следовало посмотреть, для меня стало очевидно: они сами поняли, что решение не лучшее.

Сейчас мы пытаемся собрать доказательства и изучить, можем ли оспорить штраф. Я до сих пор твердо убежден, что это очень плохое решение.

Если случилось недопонимание, ошибка из-за недостаточного количества данных или анализа, все еще есть время снова рассмотреть эпизод, открыть дело и изменить исход», – заявил испанец перед Гран-при Италии .

