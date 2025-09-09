  • Спортс
  • Ландо Норрис: «Если бы был боссом «Кадиллака», то не отправил бы Херту в «Ф-2»
Ландо Норрис: «Если бы был боссом «Кадиллака», то не отправил бы Херту в «Ф-2»

Норрис считает, что Херте не нужно выступать в «Формуле-2».

Пилот «Макларена» поделился мыслями о решении «Кадиллака» отправить Колтона Херту в «Формулу-2».

Норрис и Херта знакомы по молодежным сериям: они боролись друг с другом в британской «Формуле-4» (тогда называлась «МСА Формула»).

«Он всю жизнь был хорош в любом типе машины. Он невероятно талантливый пилот, было здорово расти с ним в 2015-м. Ему не должно быть сложно, ведь он достаточно хорош, чтобы, едва пересев за руль другой машины, оказаться быстрым.

Но быть одним из лучших пилотов «Формулы-1» сложно. Если это его цель, если он собирается не просто на должность тест-пилота, а хочет стать полноценным пилотом «Ф-1» через несколько лет, то, конечно, ему будет тяжело. Но он способен попасть в «Формулу-1». С нетерпением жду возможности вновь с ним увидеться.

Вероятно, он лучше большинства пилотов «Ф-3» и «Ф-2», так что если бы я был боссом, то не решил бы отправлять его в «Ф-2», – рассказал Норрис.  

Босс «Кадиллака» об участии Херты в «Ф-2»: «Это проявление уважения к европейским гонкам»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: IndyStar
