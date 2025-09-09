Босс «Кадиллака» об участии Херты в «Ф-2»: «Это проявление уважения к европейским гонкам»

В «Кадиллаке» высказались о переходе Херты в «Ф-2».

Исполнительный директор «Кадиллака» Дэн Таурисс прокомментировал готовящееся участие тест-пилота команды Колтона Херты в «Формуле-2».

«Это проявление уважения к европейским гонкам с открытыми колесами. Мы много раз слышали, как кто-то говорит, что раз ты чемпион «Индикара », то сможешь перейти в «Формулу-1». И, похоже, что такой подход не работал. Все нужно заслужить – каждая серия отличается.

Исторически сложилось так, что если гонщики из США уходят [в зарубежные серии] слишком рано, то хоть они и учатся особенностям местных гонок, американские болельщики их не знают.

Как же добиться того, чтобы американские фанаты знали пилотов, которые выступают в европейских сериях?

Нужно, чтобы они сделали себе имя в США, а потом получили возможность поучаствовать в «Формуле-1». Именно такую возможность мы предоставили Колтону – это будет уникальный и непростой опыт», – отметил Таурисс.

