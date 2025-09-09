Макс Ферстаппен о стратегии «Макларена»: «На месте Пиастри не пропустил бы Норриса»

Ферстаппен рассказал, как бы поступил на месте Пиастри в Монце.

Пилот «Ред Булл » изначально отказался комментировать стратегию «Макларена» на Гран-при Италии с разменом позиций между Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом .

«Я знаю, что вы, ребята, хотите веселый ответ, но это не моя проблема. Лучше не говорить об этом», – ответил Ферстаппен .

Тем не менее в другом интервью нидерландец все же сказал, как бы поступил, если бы оказался не месте Оскара Пиастри.

«Я бы не сделал этого [не пропустил Норриса]».

