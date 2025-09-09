Макс Ферстаппен о стратегии «Макларена»: «На месте Пиастри не пропустил бы Норриса»
Ферстаппен рассказал, как бы поступил на месте Пиастри в Монце.
Пилот «Ред Булл» изначально отказался комментировать стратегию «Макларена» на Гран-при Италии с разменом позиций между Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом.
«Я знаю, что вы, ребята, хотите веселый ответ, но это не моя проблема. Лучше не говорить об этом», – ответил Ферстаппен.
Тем не менее в другом интервью нидерландец все же сказал, как бы поступил, если бы оказался не месте Оскара Пиастри.
«Я бы не сделал этого [не пропустил Норриса]».
Размен «Макларена» на Гран-при Италии – не абсурд, а новая командная тактика
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости