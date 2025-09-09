  • Спортс
0

Оскар Пиастри: «Если бы между мной и Норрисом было больше машин, мы бы не поменялись позициями»

Пиастри раскрыл условие, при котором «Макларен» отказался бы от размена позиций.

Пилот «Макларена» прокомментировал стратегию команды с разменом позиций на Гран-при Италии.

«Думаю, если все под вашим контролем и других болидов рядом нет, то все довольно просто. Если рядом окажутся другие машины, то мы не станем по ошибке отдавать все эти очки соперникам. Когда же между нами никого нет, то гораздо проще исправить совершенную ошибку.

Так что, отвечая на вопрос, скажу: если бы между нами было больше машин, то нет, мы бы не поменялись позициями – ведь в таком случае все могло бы получиться неудачно», – отметил Пиастри.

Размен «Макларена» на Гран-при Италии – не абсурд, а новая командная тактика
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
logoФормула-1
Гран-при Италии
logoМакларен
