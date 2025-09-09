Фредерик Вассер: «Жаль, что «Феррари» не смогла привезти подиум для тифози в Монце»

В «Феррари» сожалеют, что не смогли финишировать на подиуме в Монце.

Руководитель «Феррари» ответил, насколько борьба Шарля Леклера с Оскаром Пиастри повлияла на ход Гран-при Италии и состояние «медиума».

«Трудно представить, как бы сложилась гонка без этой борьбы. На удивление нам не удалось пройти Пиастри, хотя у Шарля был шанс или два.

Думаю, мы не в лучшем положении. Мы сильно переоценили нашу способность контролировать износ шин и заплатили за это на следующих пяти-шести кругах, когда [Джорджу] удалось преследовать нас.

Нужно подумать, как мы могли бы по-другому действовать на первом круге – да и в целом в гонке. Жаль. Я расстроен тем, что мы не смогли привезти подиум для тифози. Когда ты видишь пит-лейн и старт-финишную прямую во время подиума, это волшебно – фанаты заслуживают [видеть «Феррари » в первой тройке в Монце]», – сказал Вассер .

