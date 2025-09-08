  • Спортс
  • Алексей Попов: «Наверное, решение «Макларена» справедливо, но осадок все равно остался»
7

Алексей Попов: «Наверное, решение «Макларена» справедливо, но осадок все равно остался»

Алексей Попов высказался о размене позициями в «Макларене» в Монце.

Комментатор Алексей Попов поделился мнением о применении «Маклареном» командной тактики на Гран-при Италии, в рамках которой Оскара Пиастри попросили вернуть позицию Ландо Норрису, потерянную из-за заминки на пит-стопе.

«В «Макларене» решили, что на случай «андерката» [со стороны Леклера] первым лучше остановить в боксах Оскара. И если вдруг будет «андеркат» между Норрисом и Пиастри, то мы вернем позиции.

И «андеркат» действительно вышел – но из-за запоротого пит-стопа у Ландо, который останавливался позже. И если у Оскара пит-стоп занял 1,9 секунды, то у Ландо 5,9. Разница гигантская. Естественно, это позволило провести «андеркат», поскольку на тот момент между гонщиками было 3 секунды. Было бы 6 – то не было бы проблем. Но было 3, потому что Оскар постепенно догонял.

В итоге его попросили [вернуть позицию]. После чего болельщики, что вполне естественно, сильно негодовали. Хотя от себя замечу, что в целом Ландо действительно был быстрее на протяжении всей гонки, все время был впереди.

И когда говорят о том, что в почти такой же ситуации было в Сильверстоуне, разница, с их точки зрения, заключается в том, что там Оскар сам ошибся, находясь за пейскаром, и получил штраф. Честно или не честно дали штраф – это другой вопрос. Но это была ошибка пилота, а не команды. А здесь была ошибка команды относительно Ландо.

Да, потом пилоты говорили о том, что они все обговаривали до гонки и так далее. Но непосредственно в тот момент Оскар по радио сразу сказал, что длинный пит-стоп – это тоже часть гонки, и что это не входит в то, что они обговаривали.

В общем к этому можно относиться по-разному. Наверное, такое решение справедливо, ведь Ландо и правда не был виноват в проблеме с колесом. Но у многих болельщиков осадок все равно остался. И что с этим делать дальше – непонятно. Да, пока отрыв – будь то 37, 34 или 31 очко, это все равно много. Но в итоге судьба титула можно решиться и из-за совсем маленькой разницы в очках», – рассказал Попов.

Размен «Макларена» на Гран-при Италии – не абсурд, а новая командная тактика

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: ютуб-канал Алексея Попова
logoФормула-1
logoОскар Пиастри
logoАлексей Попов
logoЛандо Норрис
logoМакларен
Гран-при Италии
