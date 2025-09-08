Шарль Леклер о результате Гран-при Италии: «Макларен» и «Ред Булл» сейчас слишком быстры для «Феррари»

Леклер признал нехватку скорости на этапе в Монце.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Италии, отметив, что пытался бороться за попадание на подиум на домашнем этапе. Но не смог ничего противопоставить скорости «Макларена» и «Ред Булл».

«Гонка получилась весьма непростой. На первых кругах я пытался бороться с Пиастри. К сожалению, все шины на моем болиде очень быстро перегрелись, за что я и поплатился потерей темпа на десяти следующих кругах.

Мне удалось восстановить работу шин и вернуть темп, но сделать это, параллельно удерживая позицию на трассе, было очень непросто. Учитывая то, что темп соперников впереди был выше. Так что нет, я не мог сделать чего-то большего.

Мы вряд ли могли сделать что-то большее – что в гонке, что по ходу уик-энда в целом. В субботу мы выступили хорошо, в третьем сегменте квалификации у меня получился очень неплохой круг. В гонке мы выдали свой максимум. Просто «Макларен» и «Ред Булл » сейчас для нас слишком быстры», – рассказал Леклер.

