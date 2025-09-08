Оскар Пиастри о трудностях «Макларена»: «Такое иногда будет случаться. 2-е и 3-е места в Монце были максимумом»

Пиастри ожидает повторения уик-энда в Монце.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри высказался о скорости команды на Гран-при Италии – британцы не смогли навязать борьбу гонщику «Ред Булл » Максу Ферстаппену .

«Было немного сложнее, чем мы ожидали. Темп оказался не особо хорошим. Такое иногда будет случаться.

Мы сделали, что могли, извлекли максимум. Второе и третье места – достойно», – отметил лидер сезона.

На подиуме «Ф-1» в Италии выдали настоящих химер! Ну, так видит автор призов

Пиастри провел 34-й Гран-при подряд в очках – это 3-я серия в истории