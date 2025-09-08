  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Оскар Пиастри о трудностях «Макларена»: «Такое иногда будет случаться. 2-е и 3-е места в Монце были максимумом»
1

Оскар Пиастри о трудностях «Макларена»: «Такое иногда будет случаться. 2-е и 3-е места в Монце были максимумом»

Пиастри ожидает повторения уик-энда в Монце.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о скорости команды на Гран-при Италии – британцы не смогли навязать борьбу гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

«Было немного сложнее, чем мы ожидали. Темп оказался не особо хорошим. Такое иногда будет случаться.

Мы сделали, что могли, извлекли максимум. Второе и третье места – достойно», – отметил лидер сезона.

На подиуме «Ф-1» в Италии выдали настоящих химер! Ну, так видит автор призов

Пиастри провел 34-й Гран-при подряд в очках – это 3-я серия в истории

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети команды «Макларен»
logoМакларен
logoФормула-1
logoОскар Пиастри
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
Гран-при Италии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ферстаппен – лучший пилот Гран-при Италии по версии The Race, Алонсо и Леклер в топ-3, Антонелли – худший
10 минут назад
Майк Крак о Стролле: «Он разочарован, ведь ни за что не борется»
49 минут назад
Стролл ответил «ага», «не особо» и «мне нечего сказать» на вопросы после 18-го места в Монце
158 минут назад
Габриэл Бортолето: «Перед гонкой Алонсо сказал, что ему нужно получить от меня слипстрим»
4сегодня, 11:39
Чешская полиция задержала водителя болида в ливрее «Феррари». Он гонял по дорогам с 2019 года
14сегодня, 11:22Видео
Лиам Лоусон об инциденте с Цунодой: «Ничего особенного. У меня не осталось места, поэтому мы дошли до контакта»
2сегодня, 11:17
Джордж Расселл о 5-м месте: «Не думаю, что мог финишировать выше»
сегодня, 10:44
Пиастри провел 34-й Гран-при подряд в очках – это 3-я серия в истории
4сегодня, 10:43
Лео Туррини: «У «Феррари» ноль побед, а уже сентябрь. Сколько раз мы говорили себе, что выиграем в следующем году? Когда, месье Вассер?»
19сегодня, 10:20
Дэймон Хилл: «Критиковал Ферстаппена, но никуда не деться – он лучший пилот современности»
4сегодня, 10:15
Ко всем новостям
Последние новости
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото