Оскар Пиастри о трудностях «Макларена»: «Такое иногда будет случаться. 2-е и 3-е места в Монце были максимумом»
Пиастри ожидает повторения уик-энда в Монце.
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о скорости команды на Гран-при Италии – британцы не смогли навязать борьбу гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену.
«Было немного сложнее, чем мы ожидали. Темп оказался не особо хорошим. Такое иногда будет случаться.
Мы сделали, что могли, извлекли максимум. Второе и третье места – достойно», – отметил лидер сезона.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети команды «Макларен»
