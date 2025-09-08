Пиастри провел 34-й Гран-при подряд в очках – это 3-я серия в истории
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри занял третье место на Гран-при Италии и продлил серию финишей в очках.
Австралиец завершил в топ-10 34-ю гонку подряд и вышел на третью строчку по длительности серии в истории. Лидер нынешнего сезона не выпадает из очков с Гран-при Эмилии-Романьи-2024.
Рекорд принадлежит Льюису Хэмилтону, выступавшему за «Мерседес» (48 Гран-при, 2018-2020 годы), второе место у пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена (43, 2022-2024).
Скандал в «Макларене»: приказали Пиастри пропустить Норриса. Даже Ферстаппен хихикал по радио
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Statsf1.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости