Пиастри провел 34-й Гран-при подряд в очках – это 3-я серия в истории

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри занял третье место на Гран-при Италии и продлил серию финишей в очках.

Австралиец завершил в топ-10 34-ю гонку подряд и вышел на третью строчку по длительности серии в истории. Лидер нынешнего сезона не выпадает из очков с Гран-при Эмилии-Романьи-2024.

Рекорд принадлежит Льюису Хэмилтону , выступавшему за «Мерседес » (48 Гран-при, 2018-2020 годы), второе место у пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена (43, 2022-2024).

