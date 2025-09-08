Стролл ответил «ага», «не особо» и «мне нечего сказать» на вопросы после 18-го места в Монце

Стролл проявил максимальную лаконичность в интервью.

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл ответил на вопросы после финиша на 18-й позиции на Гран-при Италии без большого энтузиазма – канадец молчал или ограничивался односложными репликами.

Интервьюер предположил, что стратегия с 50 кругами на одном комплекте шин не оправдала себя, на что гонщик произнес «ага».

Ланс промолчал на вопросы о том, может ли он сказать о гонке что-то еще, а также о борьбе с Эстебаном Оконом (пилот «Хааса » получил штраф за выдавливание).

Затем у Стролла спросили, может ли он почерпнуть что-то позитивное из этапа в Монце.

«Не особо», – отреагировал он.

«Что ж, ладно…» – произнес сотрудник «Астон Мартин », отвечающий за общение с прессой, пытаясь завершить разговор, однако репортер продолжил задавать вопросы.

«Эстебан вас выдавил?» – сказал журналист, на что канадец не ответил.

«Вы согласны со штрафом, который он получил?» – спросил интервьюер.

«Мне нечего сказать», – заявил Ланс, пожав плечами, и ушел.

