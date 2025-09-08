Дэймон Хилл: «Критиковал Ферстаппена, но никуда не деться – он лучший пилот современности»
Хилл считает Ферстаппена лучшим пилотом современности.
Чемпион «Ф-1» 1996 года Дэймон Хилл поделился впечатлениями от победы Макса Ферстаппена на Гран-при Италии.
«Знаю, я критиковал ряд его обгонов и маневров, но никуда не деться от того факта, что Мак Ферстаппен – лучший пилот современности. Он на голову выше остальных практически во всех отношениях. Феномен. Отличная работа, Макс», – написал британец в соцсетях.
Что случилось на Гран-при Италии: как Ферстаппен привез «Макларенам» 19 секунд?
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети Дэймона Хилла
