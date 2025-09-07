Андреа Стелла: «Пиастри спокойно воспримет решение о размене позициями с Норрисом. Это ценности и принципы «Макларена»

В «Макларене» объяснили стратегию в Монце.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла заявил, что решение о размене позиций на Гран-при Италии никак не связано со сходом Ландо Норриса в Зандворте.

По ходу гонки в Монце команда попросила Оскара Пиастри вернуть позицию Норрису после пит-стопов – поскольку остановка Ландо прошла неудачно.

«Принятое сегодня решение не имеет ничего общего с произошедшим в Нидерландах. Оно никак не зависит от схода Ландо в Нидерландах, который произошел по вине команды. Это полностью разные ситуации – и решение принимается в рамках конкретной гонки.

Сегодня на пит-стопах мы начали с Оскара [Пиастри], но с четким настроем, что никакого размена позициями не будет. К сожалению, ситуация усугубилась из-за медленного пит-стопа [Норриса].

Из-за того, что Оскар заехал первым и после был медленный пит-стоп, мы подумали, что будет справедливо вернуть пилотов на прежние позиции.

Уверен, Оскар спокойно воспримет это решение. Во время гонки он реагировал спокойно. Таким образом мы вновь продемонстрировали ценности и принципы «Макларена», – сказал Стелла.

Что случилось на Гран-при Италии: как Ферстаппен привез «Макларенам» 19 секунд?

