Шарль Леклер о 4-м месте: «К сожалению, не мог рассчитывать на большее»

Леклер признал нехватку скорости в борьбе за подиум в Монце.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Италии, отметив, что сегодня ему не хватило темпа для борьбы с «Макларенами» и Максом Ферстаппеном за место в топ-3.

«Битва с Оскаром Пиастри [на старте] получилась интересной. По ощущениям, я обогнал его в тот момент, когда он допустил ошибку, а он обогнал меня, когда ошибся уже я.

У «Маклареном » просто был выше темп, чем у меня. Я пытался делать вещи, на которые наша машина оказалась не способна, из-за этого заднюю ось несколько раз срывало. Так что с точки зрения результата я, к сожалению, не мог рассчитывать на что-то большее.

Хотя я пытался, и у меня нет никаких сожалений. К сожалению, в гонке темп нашей машины оказался чуть хуже, чем мы ожидали.

Возможно, что чуть ближе к победе «Феррари» будет на трассах в Сингапуре, Баку, может быть в Лас-Вегасе. Но думаю, что среди фаворитов «Феррари » сейчас занимает третье место – может второе, в случае проблем у «Ред Булл ». Однако до первого места нам еще очень далеко», – рассказал Леклер.

