Нико Росберг: «Есть надежда, что в Монце кто-то бросит вызов «Макларену»
Росберг сделал прогноз на этап в Монце.
Чемпион «Ф-1» 2016 года и эксперт Sky Нико Росберг поделился ожиданиями от квалификации к Гран-при Италии.
«У «Макларена» очень сильный темп, но позади них все очень плотно. Есть надежда, что, возможно, кто-то сможет бросить вызов «Макларену».
«Феррари» кажется быстрой с самого начала уик-энда. Квалификация будет очень интересной. Эти болиды очень быстрые, нужно проявить максимальную решимость», – отметил Росберг.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
