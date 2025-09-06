Нико Росберг: «Есть надежда, что в Монце кто-то бросит вызов «Макларену»

Росберг сделал прогноз на этап в Монце.

Чемпион «Ф-1» 2016 года и эксперт Sky Нико Росберг поделился ожиданиями от квалификации к Гран-при Италии.

«У «Макларена » очень сильный темп, но позади них все очень плотно. Есть надежда, что, возможно, кто-то сможет бросить вызов «Макларену».

«Феррари» кажется быстрой с самого начала уик-энда. Квалификация будет очень интересной. Эти болиды очень быстрые, нужно проявить максимальную решимость», – отметил Росберг.

