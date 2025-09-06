Стефано Доменикали о 12-й команде: «В «Ф-1» больше нет места»

Босс «Ф-1» назвал невозможным появление 12-го коллектива.

Исполнительный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали сообщил, как относится к дальнейшему увеличению пелотона.

В 2026 году к чемпионату присоединится 11-я команда – «Кадиллак». Правила допускают выступление 12 конюшен.

«Нужно действовать осторожно. Мы будем оценивать лишь действительно значимые заявки, потому что, считаю, места больше нет – мы на пределе с точки зрения логистики.

Я вижу большой интерес со стороны фондов и инвесторов к покупке текущих франшиз, назовем их так. Ценность команд растет по экспоненте, поэтому финансовый интерес к «Ф-1» тоже повышается. Мы знаем это из первых рук, поскольку получаем много запросов, и то же самое происходит с командами. Но мы должны действовать благоразумно и защищать ценность того, что выстроили – именно потому, что все идет хорошо.

Когда мы получили проект «Андретти», наш отклик был негативным – не потому, что это плохой проект. Марио [Андретти ] – легенда, икона этого спорта и друг. Мы просто не увидели за этим проектом необходимого содержания.

Ситуация изменилась, когда присоединилась компания «Дженерал Моторз». Мы увидели инвестиции с десятилетним планом и тут же заговорили благосклонно, потому что поверили, что проект повысит ценность системы», – отметил Доменикали.

