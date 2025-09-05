Фредерик Вассер о плотности пелотона: «Вот настоящие гонки. В последние годы были разные победители – это хорошее шоу»

Вассер отметил сближение команд в современной «Ф-1».

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер считает конкуренцию в сегодняшней «Формуле-1» здоровой.

«Не будем забывать, что в Будапеште четыре команды и шесть машин оказались в пределах одной десятой, по-моему. Вот настоящие гонки.

Конечно, «Макларен » доминирует – я не дурак – но он лишь на шаг впереди. Может, еще лидирует по работе с шинами и тому подобным вещам. Но, считаю, сегодня возможна настоящая борьба.

И нельзя забывать, что нынешнее поколение машин развивали в условиях потолка расходов – это первое такое поколение. Это означает, что мы можем извлечь положительные уроки последних четырех лет. У нас были разные победители, разные команды выигрывали гонки. На мой взгляд, это хорошее шоу и хороший спорт», – заявил менеджер на Гран-при Италии.

