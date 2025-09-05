Антонелли вылетел в гравий и вызвал красные флаги во 2-й практике в Италии
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли досрочно завершил вторую сессию свободных заездов перед домашним Гран-при Италии.
Новичок «Формулы-1» вылетел за пределы трассы, развернулся и завяз в гравийной ловушке. Индицент произошел во втором «Лесмо».
Практику прервали красными флагами.
Опубликовал: Михаил Ширяев
