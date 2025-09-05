  • Спортс
  • Лоран Мекьес о двигателе «Ред Булл»: «Было бы глупо думать, что мы сразу окажемся на одном уровне с «Мерседесом» или «Феррари»
0

Лоран Мекьес о двигателе «Ред Булл»: «Было бы глупо думать, что мы сразу окажемся на одном уровне с «Мерседесом» или «Феррари»

Мекьес трезво оценивает возможности двигателя «Ред Булл».

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес рассказал о том, что в команде адекватно оценивают собственный перспективы в области конкурентоспособности двигателя.

После прекращения сотрудничества с «Хондой» в «Ред Булл» решили самостоятельно заняться разработкой и производством двигателей для «Формулы-1». Техническим партнером «Ред Булл» стала компания «Форд».

Использовать собственные двигатели «Ред Булл» начнет с 2026 года.

«Тото Вольфф прав, когда сравнивает это [постройку нового двигателя] с восхождением не Эверест. Потому что так и есть. Сложно придумать более безумное решение, чем решиться самостоятельно производить двигатели. Это невероятно трудный вызов. Но подобные вещи как раз всегда и отличали «Ред Булл».

И у нас нет недооценки того факта, что эти ребята занимаются производством двигателей вот уже 90 лет или около того. Так что с нашей стороны было бы глупо думать, что мы придем сюда и сразу окажемся на одном уровне с «Мерседесом» или «Феррари».

Думать так было бы и правда глупо. Но рабочий процесс был выстроен «Ред Булл» на максимально высоком уровне.

Безусловно, нас ждет очень трудный год и очень много тяжелой работы, бессонных ночей, если мы хотим выйти на нужный уровень. Но в «Ред Булл» готовы принять этот вызов», – рассказал Мекьес.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
