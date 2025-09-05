Льюис Хэмилтон об аварии в Зандворте: «Дело не во мне. Это сочетание нескольких факторов»

Хэмилтон рассказал, что сошел в Зандворте по нескольким причинам.

Пилот «Феррари» прокомментировал аварию на Гран-при Нидерландов .

«Это было необычно, ведь я редко так ошибаюсь. Но здорово, что команда сохраняет очень позитивный настрой. Они поддерживают меня каждый уик-энд. Даже если ты не в восторге от произошедшего, команда поднимет тебе настроение.

В последующие дни они глубоко копали, чтобы попытаться понять, что привело к аварии – ведь дело было не во мне, не в недостатке концентрации. Это совокупность нескольких факторов.

Например, у меня случилось некорректное переключение передачи, что привело к блокировке задних колес – и заднюю ось сорвало. Это было ужасно, я выехал на 10 см шире, чем кругом ранее.

Так что здесь речь о сочетании факторов. В любом случае ситуация неприятная – я извлеку из нее урок и двинусь дальше», – отметил Хэмилтон.

