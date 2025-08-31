Сайнс о столкновении с Лоусоном: «Если судьи считают, что я заслужил 10-секундный штраф, они не соответствуют уровню «Формулы-1»

Сайнс выразил сомнение в компетенции стюардов Гран-при Нидерландов.

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс рассказал, что был очень удивлен и возмущен тем, что получил 10-секундный штраф за инцидент, в котором между ним и гонщиком «Рейсинг Буллз » Лиамом Лоусоном произошло столкновение.

«То, что за этот инцидент 10-секундный штраф получил я – это просто какая-то шутка.

Правда, мне нужно пойти и пообщаться со стюардами, потому что я хочу получить объяснение и понять их точку зрения на инцидент. Потому что для меня их вердикт просто неприемлем.

Если они всерьез считают, что в этом инциденте я заслужил 10-секундный штраф, я скажу, что эти судьи не соответствуют уровню «Формулы-1». Этот вопрос волнует меня очень сильно, и как гонщика, и как директора Ассоциации гонщиков Гран-при. И я обязательно займусь этим вопросом.

Меня сильно беспокоит сложившаяся ситуация. При этом я стараюсь вести себя спокойно и аккуратно выбирать выражения, стараясь никого не оскорбить или обидеть. Но случившееся сегодня сильно беспокоит и меня, и других гонщиков – если стюарды действительно думают, что пилот, находящийся в такой ситуации на внешней траектории, заслуживает 10-секундного штрафа», – рассказал Сайнс.

Что случилось на Гран-при Нидерландов: куда пропал Норрис? Откуда на подиуме Аджар?