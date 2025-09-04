Алекс Албон: «У гонщика есть своя версия правил в каком-то роде. Лоусон виноват в аварии с Сайнсом – мне было очевидно»

Албон выразил недоумение из-за штрафа Сайнсу.

Пилот «Уильямса » Алекс Албон поддержал мнение напарника Карлоса Сайнса , которого наказали за аварию с соперником из «Рейсинг Буллз » Лиамом Лоусоном на Гран-при Нидерландов.

«Я ехал позади, так что, сказал бы, у меня был лучший вид. Думаю, я сказал по радио что-то вроде «что ж, да, виноват Лиам», когда выехал на заднюю прямую.

Мне было очевидно, что он виноват – с моей точки зрения, сзади. Мне сказали о штрафе Карлоса на круге после финиша, и это удивило.

У тебя как у гонщика есть своя версия правил борьбы в каком-то роде – помимо того, что говорит ФИА. Для меня это выглядело в лучшем случае как гоночный инцидент, а скорее как штраф для Лиама.

Безусловно, мы обсудим этот вопрос. Надо честно признать, что ФИА очень открыта к подобным разговорам. Там приветствуют обратную связь, не стесняются обсуждать спорные решения. Мы детально все обсудим на брифинге пилотов. Гарантирую, завтра он будет длинным», – пообещал Алекс перед Гран-при Италии.

