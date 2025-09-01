Тото Вольфф: «Антонелли – мальчик, которого «Мерседес» закинул в среду «Ф-1». Его хочется просто обнять»

Вольфф оправдал Антонелли после неудачного уик-энда в Зандворте.

Руководитель «Мерседеса » выступил в защиту Кими Антонелли, после того как пилот финишировал 16-м на Гран-при Нидерландов.

Итальянец получил два штрафа: 10 секунд за контакт с Шарлем Леклером и 5 секунд за превышение скорости на пит-лейн.

«Дело не только в том, что это его дебютный сезон. Мы забываем, что мы решили посадить в болид 18-летнего [на тот момент] парня (сейчас Антонелли 19 лет – Спортс”), который едва провел два с половиной сезона в гонках на одноместных машинах. Когда вы смотрите на него, то видите, что это все еще мальчик – которого мы закинули в эту среду.

Я только что виделся с ним: его хочется просто обнять и прижать к себе. Он настолько талантливый, у него есть чистая скорость. Он хорошо справляется.

Но он невероятно молодой. Он не видит большой катастрофы в том, что увел болид в гравий через пять минут после начала первой практики.

Тут есть свои плюсы и минусы – но мы все прекрасно осознавали, когда сажали за руль болида 18-летнего новичка. Подобное сочетание явно приводит к суровым моментам», – отметил Вольфф .

