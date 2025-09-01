Хэмилтон назвал «легендой» Аджара, Норрис и другие пилоты поздравили Изака с подиумом

Аджар получил поздравление от своего кумира.

Гонщики «Формулы-1» отреагировали на первый подиум Изака Аджара из «Рейсинг Буллз » на Гран-при Нидерландов .

«Легенда», – написал пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон , фанатом которого является Аджар.

Другие коллеги также отметились в комментариях под постом Изака.

Ландо Норрис («Макларен»): «Поздравляю, дружище! Заслуженно».

Пьер Гасли («Альпин»): «Молодец, братан!»

Серхио Перес (пилот «Кадиллака» с 2026 года): «Браво!»

