Хэмилтон назвал «легендой» Аджара, Норрис и другие пилоты поздравили Изака с подиумом
Аджар получил поздравление от своего кумира.
Гонщики «Формулы-1» отреагировали на первый подиум Изака Аджара из «Рейсинг Буллз» на Гран-при Нидерландов.
«Легенда», – написал пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон, фанатом которого является Аджар.
Другие коллеги также отметились в комментариях под постом Изака.
Ландо Норрис («Макларен»): «Поздравляю, дружище! Заслуженно».
Пьер Гасли («Альпин»): «Молодец, братан!»
Серхио Перес (пилот «Кадиллака» с 2026 года): «Браво!»
Подиум «Ф-1» для Аджара на 15-м Гран-при – сказка. Вероятность – как Нобелевка или триллион Илону Маску
Аджар сообщил о поздравлении от Проста после подиума в Нидерландах
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Изака Аджара
