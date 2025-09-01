Гельмут Марко: «Знал, что Аджар особенный. Называл его маленьким Простом»

В «Ред Булл» сравнили Аджара с Аленом Простом .

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко заявил, что всегда считал Изака Аджара особенным и сравнивал его с четырехкратным чемпионом Аленом Простом .

На прошедшем Гран-при Нидерландов пилот младшей команды «Рейсинг Буллз » взял первый подиум в карьере. Франко-алжирец проводит в «Ф-1» первый сезон.

«Мы выбрали его, поскольку знали, что в нем есть нечто особенное. На первых порах я называл его маленьким Простом. Люди частенько смеялись – но теперь он себя проявил.

Что впечатляет, так это тот факт, что если он приезжает на новую для себя трассу, то уже через три круга становится конкурентоспособным.

В пятницу все его проблемы были связаны с мотором, и его это не коснулось. Он сказал, что знает, где найти темп и что сможет квалифицироваться в первой пятерке. Обещание выполнено. Его уверенность в себе поражает.

Его будущее? Решим позже», – заявил Марко.

