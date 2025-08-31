Юки Цунода: «Возникла проблема с болидом – настолько серьезная, что машина безопасности ехала быстрее меня»

Цунода поделился подробностями о гонке в Зандворте.

Пилот «Ред Булл » рассказал, что едва не сошел на Гран-при Нидерландов, где в итоге финишировал 9-м.

«По ходу гонки машина безопасности появлялась в не самые удачные моменты. Также на последнем отрезке у меня возникли проблемы – казалось, что все могло закончиться сходом. Несмотря на это, я знал, что нужно было набрать очки. Рад, что удалось достичь этого.

Не могу вдаваться в детали, но проблема была настолько серьезной, что машина безопасности ехала быстрее меня. Я не мог ее нагнать. Команде удалось минимизировать потери и каким-то образом вернуть меня в условия, при которых можно было продолжить гонку.

Я показал не самый лучший результат и был вынужден адаптироваться к очень сложному пилотажному стилю. Это был необычный подход к управлению болидом. Но, по-моему, здорово, что мне удалось быстро адаптироваться и отыграть позицию», – сказал Цунода .

