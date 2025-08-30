Джордж Расселл: «5-е место – справедливый результат. Я все еще могу побороться за подиум»

Расселл рассчитывает побороться за подиум в Зандворте .

Пилот «Мерседеса » недоволен 5-м местом в квалификации к Гран-при Нидерландов , однако считает его справедливым результатом.

«Мы не смогли показать максимально возможный результат. Когда мы ошибаемся, то пятое место – это именно то, что мы заслуживаем. Изак [Аджар] потрясающе выступил и заслужил овации. Четвертая позиция была достижима для нас.

Я немного расстроен – но это очень требовательная трасса со сложными условиями. Если вам по возможности удается собрать хорошие круги, то, вероятно, получится отыграть 0,4 секунды. Здесь сильный ветер, из-за которого машина склонна к скольжению. Шины перегреваются – а дальше уже порочный круг.

К сожалению, это произошло со мной во время обоих кругов в третьем сегменте. Все могло сложиться иначе – но ощущения от управления болидом были не лучшие. Пятое место – справедливый результат.

Думаю, мы все еще можем побороться за подиум. Все будет зависеть от стратегии, ведь на этой трассе трудно обгонять. Также мы не знаем, какая будет погода», – сказал Расселл .

