Джордж Расселл: «Мерседес» не настолько близок к лидерам, как хотелось бы»

Расселл подвел итоги пятницы в Зандворте.

Пилот «Мерседеса » рассказал, с какими трудностями ему пришлось столкнуться в пятничных практиках Гран-при Нидерландов.

«Условия были трудными для всех. Было очень ветрено – а на этой трассе очень много 180-градусных поворотов.

При порывистом ветре болид проходит всю фазу поворота, из-за чего оказывается более уязвимым, чем на других треках – как, например, на том же Сильверстоуне, где выходы и входы в повороты чередуются. Надеюсь, это имеет какой-то смысл!

С точки зрения конкурентоспособности мы, вероятно, не настолько близки к лидерам, как хотелось бы. Но гоночный темп выглядит в порядке», – сказал Расселл .

