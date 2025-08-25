«Ред Булл» хочет пригласить чемпиона «Индикара» Палоу на место напарника Ферстаппена (Indy Star)

Палоу может перейти в «Ред Булл».

По информации авторитетного журналиста Indianapolis Star Нэйтана Брауна, четырехкратный чемпион «Индикара» может продолжить карьеру в «Формуле-1».

Согласно источникам издания, в «Ред Булл» заинтересованы в приглашении Палоу. Пока неизвестно, на какой стадии находятся переговоры, однако сам Палоу недавно заявлял, что ничего об этом не знает.

Представители команды «Гэнасси », за которую Палоу выступает в «Индикаре» также заявили, что не вели никаких переговоров с «Ред Булл ».

При этом отмечается, что в контракте Палоу предусмотрена опция досрочного расторжения в случае получения предложения о переходе в «Формулу-1».

В прошлом Палоу мог перейти в «Формулу-1» и оказаться в составе «Макларена» в 2023 году, но вместо этого принял решение остаться в «Индикаре ». При этом Палоу какое-то время являлся резервным пилотом «Макларена» и провел за команду одну пятничную практику.

